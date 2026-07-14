Un emendamento della Lega cancella la riforma dell’Uits

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ArmiMagazine.it
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Un emendamento della Lega cancella la riforma dell’Uits - governo Meloni alla Camera
© Marco Iacobucci Epp / shutterstock

Al disegno di legge che converte il decreto sport la Lega ha presentato un emendamento che sopprime l’articolo 8, quello col quale il governo ha riformato la governance dell’Uits.

«Sopprimerlo»: si limitano a una sola parola, decisiva, cinque emendamenti identici con i quali i gruppi parlamentari puntano a intervenire sull’articolo 8 del decreto sport, quello col quale il governo Meloni ha riformato l’Uits sdoppiandone la natura e marginalizzando le sezioni Tsn; il dato interessante è la provenienza degli emendamenti, perché a quelli di Partito democratico, Movimento 5 Stelle, Avs e Svp se ne aggiunge uno della Lega, uno dei partiti cardine della maggioranza di centrodestra.

La prima firma in calce l’ha apposta Laura Cavandoli; seguono quelle di Francesco Bruzzone, Vanessa Cattoi, Rebecca Frassini, Manuela Maffioli e Giorgia Latini.

Già dalle prossime ore s’inizierà a capire quale sarà il destino dell’Uits: la commissione Cultura è pronta a votare gli emendamenti al disegno di legge che converte il decreto, che scade tra poco più di un mese, il 25 agosto.

È un’altra insidia per il governo e la maggioranza, che tra le diverse forze che la compongono ancora non ha trovato una sintesi sull’inserimento delle preferenze nella legge elettorale, da oggi all’esame dell’aula.

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