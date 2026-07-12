Secondo oro per l’Italia nella tappa di Coppa del mondo di tiro a volo

Erminio Frasca vince la medaglia d’oro nella tappa di Coppa del mondo di tiro a volo ospitata dal trap Concaverde di Lonato del Garda; bronzo per Erica Sessa, l’Italia chiude prima nel medagliere.

Come nello skeet, con un’inversione però tra maschile e femminile: anche nel trap l’Italia vince una medaglia d’oro e una di bronzo, risultato che la piazza al primo posto del medagliere alla fine della tappa di Coppa del mondo di tiro a volo ospitata da Lonato del Garda.

L’oro l’ha vinto Erminio Frasca con una prova immacolata, che gli ha consentito di chiudere la finale con il punteggio record di 30 piattelli abbattuti; s’è presa il bronzo Erica Sessa, terza (19) nella gara vinta dall’indiana Neeru Neeru (27) davanti alla francese Carole Cormenier.

Con queste premesse è quasi sorprendente che nessuna delle due coppie italiane (ottavi Jessica Rossi e Daniele Resca, ventitreesimi Silvana Stanco e Frasca) si sia qualificata per la finale della gara mista: mai come in questo caso è facile farsene una ragione.

Le medaglie – Trap

Maschile

Erminio Frasca (Ita, 30) Andres Garcia (Esp, 28) Clement Bourgue (Fra, 22)

Femminile

Neeru Neeru (Ind, 27) Carole Cormenier (Fra, 25) Erica Sessa (Ita, 19)

Mixed team

Australia (Skinner-Willet, 37) Gran Bretagna (Hales-Seward, 35) Turchia (Ilnam-Temizdemir, 25)

Il medagliere – Classifica finale

Italia (2 ori, 2 argenti) Usa (1 oro, 1 argento) Australia (1 oro) India (1 oro) Francia (1 argento, 1 bronzo) Gran Bretagna (1 argento, 1 bronzo) Spagna (1 argento) Svezia (1 argento) Turchia (1 bronzo)

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