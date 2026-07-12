Da martedì la commissione Cultura della Camera vota sul decreto sport (e sulla riforma dell’Uits)

La commissione Cultura della Camera sta per iniziare a votare il testo del decreto sport, quello che ha riorganizzato l’Uits, e gli emendamenti presentati dai gruppi parlamentari.

Nel corso della settimana che si è appena aperta si saprà qualcosa di più sul destino dell’articolo 8, quello col quale il decreto sport ha riformato l’Uits sdoppiandone la governance e marginalizzando le sezioni Tsn: da martedì, chiuso il ciclo di audizioni, la commissione Cultura della Camera inizierà a votare il testo uscito dalla sala del consiglio dei ministri e gli emendamenti formulati dai gruppi parlamentari; il relatore è Gerolamo Cangiani, deputato di Fratelli d’Italia.

Se l’esame degli argomenti precedenti non si prolungherà troppo e se l’andamento dei lavori dell’aula (sul tavolo c’è la legge elettorale) non costringerà la presidenza a ripensare il calendario, le prime votazioni si terranno nella seconda parte di martedì; si procederà poi tutti i giorni della settimana, eventualmente anche sabato e domenica mattina (convocazione alle 11).

Il decreto scade il 25 agosto: perché i suoi effetti non svaniscano è necessario che entro quella data la Camera e il Senato approvino il testo nella medesima formulazione.

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