Approvato il programma sportivo federale Uits 2026

Il commissario straordinario Walter De Giusti ha firmato il programma sportivo federale Uits 2026: tre i passaggi principali.

In attesa di convocare l’assemblea elettiva sollecitata anche dal Tar, il commissario straordinario Walter De Giusti ha firmato il programma sportivo federale Uits 2026 per le discipline Issf; sono tre le novità principali.

Innanzitutto cresce l’ammontare delle risorse economiche destinate al settore sportivo: aumentano i contributi per il Campionato italiano società, da 165.000 a 200.000 euro, il Gran Premio Giovani, da 70.000 a 84.000 euro, e i 300 metri, da 9.000 a 12.000 euro.

La seconda modifica incide sul piano regolamentare: quella che finora era la categoria Master uomini finisce tripartita (la affiancano Veterani e Gran master, «con l’obiettivo di rendere la competizione più equilibrata e aderente alle esigenze degli atleti»), e nel settore paralimpico entrano Sh Promo – P e Sh Promo – R, rispettivamente per pistola e carabina, che anche ai non classificati e ai non classificabili consentono di partecipare alle competizioni regionali.

Infine, l’Uits apre le gare federali anche agli atleti stranieri residenti in Italia e regolarmente tesserati; costoro però non potranno accedere alla finale olimpica né, in caso di vittoria, fregiarsi del titolo di Campione italiano.

