Tar del Lazio impone di convocare l’assemblea elettiva dell’Uits

Il Tar del Lazio ha accolto il ricorso di 35 sezioni Tsn: il commissario straordinario Walter De Giusti dovrà convocare l’assemblea elettiva dell’Uits.

Il commissario straordinario Walter De Giusti deve convocare rapidamente l’assemblea elettiva dell’Uits rinviata alla fine dello scorso inverno: glielo impone il Tar del Lazio, che ha accolto (sentenza 18966/25) il ricorso di 35 sezioni Tsn.

La revoca della convocazione si pone in contrasto sia con la lettera sia con lo spirito della normativa: a differenza di quanto sostenuto dal commissario straordinario non esiste alcuna difformità, scrive il Tar, tra lo statuto dell’Uits e la legge, né tra lo statuto dell’Uits e i principi fondamentali degli statuti delle federazioni sportive nazionali.

Il decreto di nomina firmato dal ministro della Difesa, infatti, è solo il momento finale di un procedimento complesso, che coinvolge più autorità differenti e che però presuppone lo svolgimento regolare dell’assemblea elettiva.

Il Tar inoltre nota che la revoca dell’assemblea è una mossa in contraddizione col mandato del commissario straordinario, «il cui incarico era temporalmente circoscritto», e intende «perseguire un obiettivo non realizzabile», che richiederebbe una modifica della normativa statale.

