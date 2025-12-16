I revolver Korth Mongoose e Heritage con la canna bronze

C’è una nuova finitura Pvd, bronze, sulla canna dei revolver Korth Mongoose e Heritage calibro .357 magnum.

Aggiunge «carattere, calore e profondità» la finitura bronze Pvd che risalta sulla canna (in acciaio billet, misura 5,25”, ossia 133 millimetri) delle nuove varianti del Mongoose e dell’Heritage, revolver in singola-doppia azione: la notizia del lancio la dà la Nighthawk Custom, che col produttore Korth ha instaurato un rapporto stretto.

In entrambi i modelli, calibro .357 magnum, la mira frontale è una perla in oro 18 carati; l’impugnatura dell’Heritage (6.925 dollari il prezzo sul mercato internazionale) è realizzata in legno di noce turco.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.