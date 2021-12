La prima intervista di Alec Baldwin dopo l’incidente mortale sul set di Rust

Abc ha diffuso una pillola della prima intervista di Alec Baldwin dopo l’incidente mortale sul set di Rust. L’integrale andrà in onda stasera.

«Il grilletto non è stato premuto: io non l’ho premuto»: è uno dei passaggi chiave della prima intervista di Alec Baldwin dopo l’incidente mortale sul set di Rust; l’ha rilasciata a George Stephanopoulos dell’Abc e andrà in onda stasera (ore 20 locali). Sul proprio profilo Twitter l’Abc ne ha diffuso un’anteprima di un minuto e quaranta in cui condensa alcuni passaggi dell’ora e venti di colloquio.

Incalzato da Stephanopoulos dopo la sua affermazione, Baldwin risponde: «Non punterei mai una pistola contro qualcuno, tantomeno tirerei il grilletto». Baldwin dice di non aver idea di come un proiettile vero sia finito nell’arma di scena, «un proiettile che non avrebbe neppure dovuto trovarsi sul set». Per capire il resto (obiettivamente è difficile pensare a un’arma che spara da sola) bisogna attendere stanotte e l’intervista integrale.

Nel frattempo Hollywood s’interroga sui protocolli di sicurezza sul set. Per Shannon Lee, sorella di Brandon Lee, bisogna rendere obbligatorio l’addestramento degli attori e la presenza sul set di un esperto di sicurezza delle armi, sempre che sia necessario continuare a usarle come oggetti di scena. Su questo ha già preso posizione Dwayne Johnson, che ha assicurato che nei film e negli show prodotti dalla Seven Bucks Production non saranno più usate armi reali.

