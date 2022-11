Apre nuova fabbrica Beretta in America

Legata alla recente acquisizione di Norma Precision, in America aprirà una nuova fabbrica Beretta destinata a produrre e distribuire munizioni.

Sarà Savannah, in Georgia, il luogo in cui aprirà la nuova fabbrica americana di Beretta; per costruirla (s’estenderà per circa 28.000 metri quadri) e metterla a regime sono già stati stanziati 60 milioni di dollari. Lo ha annunciato Pietro Gussalli Beretta, presidente e amministratore della holding. Contestualmente si è saputo che lo stabilimento sarà destinato alla produzione e alla distribuzione di munizioni; si tratta quindi di una delle prime conseguenze della recente acquisizione di Norma Precision.

In questo modo la holding Beretta introduce la produzione e la distribuzione di munizioni tra le proprie attività americane, finora legate dalla presenza di Beretta Usa, Benelli Usa, Burris e Steiner; attualmente i dipendenti americani del gruppo Beretta sono circa un migliaio, numero evidentemente destinato a crescere a breve.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.