Per Fratelli d’Italia è possibile che il Senato approvi l’emendamento Fazzolari sull’utilizzo delle armi calibro 9×19 in Italia.

“Sta emergendo la concreta possibilità che l’emendamento del senatore Fazzolari” sulle armi calibro 9×19 in Italia “possa essere approvato”. Mentre procede la discussione sulla legge europea 2019-2020, dal gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia filtra cauto ottimismo. Ovviamente i problemi esistono: uno politico, la proposta arriva dall’opposizione in un momento in cui il mondo delle armi è di nuovo sotto attacco; uno tecnico, la legge è già stata approvata alla Camera e dunque là dovrebbe tornare per una nuova lettura. Ma a quanto si apprende non sono insormontabili.

È dunque opportuno rimanere cauti ma prestare attenzione crescente alla sorte dell’emendamento 15.1 che potrebbe autorizzare l’introduzione del 9 Parabellum nel mercato civile italiano. “Sarebbe una vittoria” commenta il gruppo di Fratelli d’Italia al Senato “che metterebbe fine a un’anomalia tutta italiana”: i divieti attualmente in vigore “penalizzano fortemente il mondo dello sport italiano e le aziende del settore”.

