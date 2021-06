Legislazione sulle armi, Letta propone restrizioni

Dopo la strage di Ardea il segretario del Pd propone di mettere mano alla legislazione sulle armi.

Quanto accaduto ad Ardea «ci fa dire per l’ennesima volta che dobbiamo rivedere la legislazione sulle armi per fini (sic) privati». Unarmi si aspettava che la discussione prendesse questa piega. E puntuale è arrivato il commento di Enrico Letta, segretario del Pd, che a Radio Immagina propone di rendere più restrittive le leggi in vigore. «L’arma in casa» dice Letta «è sempre alla base di un rischio, di una fatalità, di un momento di pazzia, di un momento di follia. Le armi non sono un elemento di sicurezza: sono la base del dramma».

Che sia un modo per sventolare le bandiere nella maggioranza di larghe intese proponendo provvedimenti che non hanno i numeri per diventare legge o al contrario l’inizio di una vera discussione politica?

