Armi d’assalto, Biden rilancia

Il presidente americano torna a proporre restrizioni alle armi d’assalto e ai caricatori ad alta capacità.

«Sono determinato a mettere al bando le armi d’assalto e i caricatori ad alta capacità, che non hanno altro scopo che uccidere persone in gran numero». Nel decimo anniversario della strage di Sandy Hook il presidente americano Joe Biden torna a sottolineare che nel suo programma le restrizioni alle armi hanno una parte fondamentale. Amministrazione democratica e parlamento hanno già fatto qualcosa su ghost-gun, contrasto al traffico illegale di armi e aumento dei fondi per la prevenzione della violenza. Ma per Biden non è sufficiente; occorrono restrizioni ulteriori, «per rispetto di coloro che hanno perso la vita [nelle mass shooting] e dei sopravvissuti».

