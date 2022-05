Armi d’assalto in America, la posizione di Kamala Harris

Kamala Harris ritiene necessario un intervento urgente del parlamento che metta rapidamente al bando le armi d’assalto in America.

Le oltre duecento sparatorie registrate dall’inizio dell’anno – e l’ultima è stata particolarmente tragica – spingono l’amministrazione americana a chiedere al parlamento misure drastiche: per la vicepresidente Kamala Harris non è più rinviabile una totale messa al bando delle armi d’assalto. «Un’arma d’assalto ha uno scopo ben preciso» ha detto Harris prima di salire sull’Air Force Two che l’avrebbe portata a Buffalo, ai funerali delle vittime della strage del supermercato: «uccidere rapidamente un gran numero di esseri umani. Un’arma d’assalto è un’arma da guerra che non può avere spazio nella società civile».

Per Kamala Harris è inoltre fondamentale potenziare il sistema dei background check, estendendolo anche alla compravendita tra privati. «Perché dovremmo rinunciare a sapere se chi vuole comprare armi che possono uccidere altri essere umani abbia già commesso crimini violenti?». Le centinaia di mass shooting registrate nelle ultime settimane «ci costringono a intervenire alla svelta: il parlamento deve agire subito».

