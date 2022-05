Armi Magazine giugno 2022 è in edicola!

Armi Magazine giugno 2022 vi aspetta in edicola dal 14 maggio con tante novità, curiosità ed esclusive. A partire dalla copertina, dove debutta la nuovissima Beretta 92X Performance Production Optic Ready, camerata 9×21 Imi (ma disponibile anche in 9×19)

Tra le altre prove a fuoco più interessanti di Armi Magazine giugno 2022, possiamo segnalare: Remington 700 Vtr Ss cal. .223 Remington, Sig Sauer P320 Nitron Compact cal. 9×21 Imi, Rossi Puma R92 Octagonal cal. .357 Magnum, Hs Sf19 3.8 cal. 9×21 Imi e Caesar Guerini Invictus IX Ascent Sporting cal. 12. Attualità in primissimo piano con i (complicati) rapporti tra i detentori di armi e la pubblica amministrazione. Una recentissima sentenza del Consiglio di Stato cerca di ancorare il rilascio della licenza di porto di pistola per difesa personale non a criteri discrezionali – come si è sempre fatto da decenni – bensì dettando situazioni oggettive che vanno a elidere il criterio di discrezionalità: analizziamola nel dettaglio. Spazio alla ricarica con tre articoli. Il primo è dedicato al 7,65 Browning: per molti questa cartuccia è foriera di prestazioni oneste ma rosate mediocri; con la giusta palla, però, si possono fare miracoli! Nato a cavallo tra il 2007 e il 2008 per il tiro a lunga distanza, date le buone performance abbinato a palle adeguate, il 6,5 Creedmoor sta riscontrando un ottimo successo anche in ambito venatorio. Abbiamo testato – e messo a confronto – due proposte della Nosler in .308 Winchester: le Custom Competition da 168 grani e le Rdf da 175 grani. Sempre in tema di confronti in poligono, davvero curioso quello tra le .224” di ieri e di oggi, ovvero la .224 Weatherby Magnum contro la .224 Valkyrie. Curiosando in armeria, può capitare di imbattersi nella Fn 1910 in 7,65 Browning: progettata da John Moses Browning un anno prima di quanto indicato dal nome e uscita effettivamente sul mercato almeno un anno dopo, fu immediatamente un successo senza pari e verrà costruita in oltre 700.000 esemplari nel corso degli oltre 70 anni di produzione. La Type 54 – camerata 7,62×25 Tokarev – è una pistola semplice e affidabile, destinata all’impiego militare cinese e all’esportazione estera: andiamo a scoprirla insieme. I mass media spagnoli definirono Guerra Sucia le operazioni antiterrorismo contro l’Eta; a queste operazioni parteciparono anche organizzazioni paramilitari clandestine. E la pistola semiautomatica Star 30M costituì l’arma d’ordinanza di coloro che parteciparono a questa… guerra sporca. E ancora, su Armi Magazine giugno 2022, la rubrica ‘Questione di legge’, una vetrina sulla Sako 100 Explorer, l’aria compressa con l’Umarex Smith & Wesson M29 6,5″ cal. 4,5 mm, e tanto altro ancora. Buona lettura dallo staff di Armi Magazine.