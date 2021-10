Armi importate in America: le statistiche dell’Atf

L’Atf ha diffuso il consueto report statistico sulle armi importate in America. Tra i Paesi esportatori l’Italia registra un buon piazzamento.

Nel 2020 le armi importate in America sono state 6.831.376. Lo si apprende dal consueto report statistico dell’Atf. E, tendenza in atto ormai da una quindicina d’anni, per la maggior parte (4.031.280, pari al 59%) sono pistole. Tra le armi lunghe straniere gli americani preferiscono la canna liscia (1.924.937 i fucili, 875.159 le carabine; 28% vs 13% del totale).

Il Paese in testa alla classifica delle esportazioni verso l’America è la Turchia (1.490.251). L’Italia è sesta (371.088 armi esportate: 146.565 pistole, 48.705 carabine, 175.818 fucili); le stanno davanti Austria (1.284.785), Brasile (1.016.630), Croazia (521.932, tutte pistole) e Svezia (431.787), ma riesce a tener dietro Germania (350.291) e Repubblica Ceca (275.943).

Leggi le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.