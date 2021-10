La X-Series TXG DH3 e la AXG Titanium Cerakote sono le due nuove impugnature modulari per la Sig Sauer P320.

Una in polimero per l’uso sportivo intenso, l’altra in lega d’alluminio per ritrovare la sensazione di una classica pistola in metallo: sono queste, la X-Series TXG DH3 e la AXG Titanium Cerakote, le due nuove impugnature modulari per la Sig Sauer P320. La prima l’ha disegnata il campione di tiro Daniel Horner, che ha scelto un materiale plastico con tungsteno infuso e la texture intarsiata nell’impugnatura; più che di una zigrinatura, all’occhio ha l’aspetto della carta a vetro.

Nell’AXG invece la lega d’alluminio si abbina con la finitura Cerakote titanio; la si distingue inoltre per il beavertail esteso e le guancette nere G10 Hogue con backstrap medium black. Sig Sauer ha fissato rispettivamente a circa 350 e 400 dollari il prezzo al pubblico.

