Beretta APX A1 Carry, la nuova pistola da difesa di Beretta Usa

Presentata alla fiera di Forth Worth, la Beretta APX A1 Carry è la nuova pistola da difesa di Beretta Usa. Quattro i colori in cui il fusto è disponibile.

L’occasione per presentarla è stata la Ussca Concealed Carry and Home Defense Expo di Forth Worth (Texas): è qui che si è svelata la APX A1 Carry, la nuova pistola da difesa di Beretta Usa. Rispetto alla famiglia Apx sono tre le innovazioni principali: sgancio del grilletto più corto e più leggero e reset più rapido; carrello optic ready, compatibile con una serie di punti rossi tra cui i Burris, i C-more, gli Shield RMS-C e la Holosun K Series; modularità potenziata, espressa anche dalla possibilità di scegliere tra quattro colori (nero, grigio, flat dark earth, verde oliva) per il fusto.

Striker fired calibro 9 mm, la APX A1 Carry è a tutti gli effetti una pistola subcompatta: lo confermano la canna da 78 millimetri, i 14 centimetri di lunghezza complessiva e i 560 grammi totali. Si può scegliere tra il caricatore standard da 6 colpi e quello esteso da 8, entrambi monofilari. Il ponticello flat, i tagli di presa aggressivi e la texture marcata sull’impugnatura promettono una presa salda in ogni situazione operativa. 449 dollari il prezzo di lancio sul mercato internazionale.

Non è l’unica novità di Beretta, che nelle scorse settimane ha presentato le pistole 9MA4, 92X RDO e 92X Performance Defensive e il fucile DT11 Anniversary.

