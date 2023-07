Armi Magazine agosto 2023 è in edicola!

Armi Magazine agosto 2023 vi aspetta in edicola dal 13 luglio con tante novità, curiosità e anteprime. A partire dalla copertina, dove spicca la Beretta Apx A1 Tactical, camerata 9×19 mm: il suo allestimento al top e la classificazione come arma sportiva la rendono un’ottima soluzione per le gare di tiro

Tra le altre prove a fuoco più interessanti di Armi Magazine agosto 2023, possiamo segnalare: Bergara B14 Wilderness Thumbhole Steel cal. .308 Winchester, Heckler & Koch Sfp9-L Or cal. 9×19 mm, Cz 457 Black Raven cal. .22 Lr, Savage Stance cal. 9×19 mm, Mke T94 K cal. 9×19 mm e Browning B 525 Sporter 1 cal. 20. La balistica venatoria non manca d’incognite perché cartucce troppo veloci, cartucce troppo lente oppure pochi pallini capaci d’attingere la preda sono soltanto alcuni degli interrogativi con i quali il cacciatore deve confrontarsi: ma quanto penetrano i pallini da caccia? Un’analisi congiunta – che tenga in considerazione dispersione e penetrazione del piombo sul bersaglio – può aiutare nella consapevole scelta della cartuccia più adatta. Dalla balistica venatoria passiamo al tiro a lunga distanza, cercando l’abbinata vincente tra una carabina custom e il calibro .300 Prc, con l’obbiettivo di una rosata “competitiva” a 600 iarde. Per la sezione law enforcement, esaminiamo le corrette procedure di intervento operativo correlate all’uso delle armi da fuoco, partendo dalle regole fondamentali e complementari di sicurezza. Stefano Muffolini è un esponente di spicco della scuola bresciana, che contribuisce a riaffermare la posizione di eccellenza dell’incisione italiana nel mondo: ne esploriamo la vita e l’arte. Negli anni Cinquanta, i grandi costruttori di fucili da caccia s’impegnarono nella realizzazione di semiautomatici che sfruttassero il sistema di presa gas, diffusissimo in ambito militare ma non utilizzato sulle armi a canna liscia: curiosando in armeria… ci siamo imbattuti nella prima proposta di Beretta, il Modello 60 calibro 12. E ancora, su Armi Magazine agosto 2023, la rubrica ‘Questione di legge’, l’aria compressa con la pcp Gamo Arrow cal. 4,5 mm e la Diana Oktoberfest Gewehr cal. 4,4 mm, le prove sul campo delle novità 2023 di Browning e Winchester, e tanto altro ancora. Buona lettura dallo staff di Armi Magazine.