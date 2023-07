Stag Special tactical rifle makeup, le carabine tattiche in tre colori

Non nere, ma verde, flat dark earth e grigia: ecco le Stag Special tactical rifle makeup, carabine tattiche calibro .223 Wylde.

Verde oliva, flat dark earth, grigio: sono tre i colori in cui la Stag arms ha deciso di declinare le sue nuove carabine tattiche Ar-15 battezzate Spctrm, o Special tactical rifle makeup, calibro .223 Wylde.

Per il calcio e l’impugnatura s’è affidata alla B5 Systems (è un classico per le armi di questo tipo: vi ricordate l’ultima Daniel Defense da collezione, la Dd4 V7 Slw Dune?), dal cui catalogo ha tratto rispettivamente Bravo e Type-22 P-Grip; il freno di bocca è l’Spb della Rearden manufacturing, la manetta d’armamento ambidestra la Breach della AeroPrecision. Tra i partner ci sono inoltre Lancer tactical per il caricatore traslucido e Atc per il grilletto dorato (non però per la versione grigia, nella quale è a marchio Rise armament). Delle Spctrm la Stag arms non ha ancora comunicato i prezzi al pubblico.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.