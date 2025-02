Tra le tante novità di Benelli, ci siamo soffermati sul Nova, adesso nella versione “3”. Classico fucile per Home Defence/Tactical, si caratterizza per l’assenza del metallo (eccezion fatta per la canna, ovviamente) nella sua costruzione. Molto bella la finitura che vi presentiamo, un mimetico accattivante denominato Multicam. Camerato in 12/76, è il fucile a pompa più leggero al mondo e dispone del sistema Easy Loading, per un caricamento rapidissimo.