Armi Magazine febbraio 2022 è in edicola!

Armi Magazine febbraio 2022 vi aspetta in edicola dal 15 gennaio, come sempre ricco di curiosità e novità. In copertina spicca la carabina Aug-Sa A3 di Steyr Mannlicher: tra le prime armi lunghe in calibro 9×19 riconosciute in Italia qualche anno fa, ora è disponibile con classificazione sportiva

Tra le altre prove più interessanti di Armi Magazine febbraio 2022, possiamo segnalare Kimber Micro Raptor cal. 9 Corto, Tisas Zig Pc 1911 Deluxe Silver cal. .45 Acp, Sabatti Rover Scout cal. .308 Winchester, Taurus Tx22 Competition cal. .22 Lr e Retay Masai Mara Adventure cal. 20. Attualità in primissimo piano con le recenti (e indecenti) proposte di legge sulle armi e l’abrogazione del divieto (tutto italiano) di vendita di armi corte in calibro 9×19 mm. Il dossier del mese è rivolto agli effetti ottenuti dal confronto tra differenti impulsi d’accensione sulla cartuccia in calibro .357 Magnum. La storia che accompagna il calibro 8×68 S è molto affascinante: con la scarsa disponibilità di alternative commerciali, la ricarica si rende un’attività quasi necessaria. Esaminiamo inoltre la 6,5 Grendel, una cartuccia molto versatile per il tiro a medio-lunga distanza. Nella sezione Law Enforcement, l’evoluzione e l’impiego dei combat shotgun per i reparti antisommossa e, nella rubrica sul tiro operativo, le regole “realistiche” di sicurezza fondamentali e complementari nell’uso delle armi. Un tuffo nel passato con la Frommer Stop, la più piccola arma (dopo la “sorellina” Baby) a lungo rinculo mai prodotta in serie, quasi “magica” per alcune caratteristiche progettuali. Nella seconda puntata di “Curiosando in armeria...”, proponiamo una lista delle marche di revolver usati che potremmo trovare nelle vetrine delle armerie: aiutandoci con le fotografie, ne analizziamo pregi e difetti. La Ciener cal. .22 Lr è una buona conversione, senza alterazioni permanenti, che permette all’utilizzatore di addestrarsi al tiro a costi ragionevoli con le pistole 1911 A1 (e derivati). E ancora, su Armi Magazine febbraio 2022, la rubrica ‘Questione di legge’, una cartuccia ricaricata in .410 da tiro, una gustosa vetrina sulle novità che verranno presentate nel 2022 e tanto altro ancora. Buona lettura dallo staff di Armi Magazine.