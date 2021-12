Che cosa provoca la fine del divieto al 9×19 mm?

Credo che la notizia sull’abolizione del divieto al 9×19 mm non possa che essere accolta positivamente, considerazione rara dopo anni di chiusure e irrigidimenti. Negli ultimi anni ci sono state tre aperture di rilievo: il passaggio da sei a dodici armi sportive in detenzione; la possibilità di ottenere licenze di durata inferiore ai cinque anni; e questa. Occorrerà ancora tempo in quanto, oltre alle dovute pubblicazioni in Gazzetta ufficiale e vacatio legis, si dovrà provvedere alla totale riclassificazione delle armi corte. Se la cosa è mediamente più rapida per le armi comuni, dovrà intervenire il parere delle associazioni di riferimento per quelle a classificazione sportiva che sono (e saranno) moltissime.

La novità dovrebbe servire a rivitalizzare una parte del mercato. Da un lato non sarà più necessario modificare la camera di cartuccia al 9×21 mm; quindi le armi d’importazione dovrebbero arrivare più rapidamente sul nostro mercato e con minori complicazioni. È chiaro che per molti anni i due calibri dovranno convivere (con essi le munizioni), ma per le armi corte nuove la scelta del 9×19 mm sarà assolutamente prevalente. Al di fuori del settore commerciale specifico, potranno esserci ricadute positive anche in quello giudiziario (soprattutto dal punto di vista degli utilizzatori). Ora dovrebbe essere più chiaro, fin dalla fase delle indagini, che il 9×19 mm è un calibro per arma corta esattamente identico agli altri. La norma sarà importante anche ai fini penali, per tutte le questioni e le implicazioni (anche di carattere processuale) che propone l’articolo 2 del codice penale.

Ci saranno modifiche anche sulle valutazioni amministrative? È ancora troppo presto per ipotizzarlo, ma gli spunti critici non mancano. Restiamo in attesa di eventuali commenti deliranti sul punto – non appena i media realizzeranno che anche il pericoloso 9 parabellum è tra noi – per restare, come avviene da decenni nel resto del mondo.

