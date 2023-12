Xdb Rapax, aria di rivoluzione tra le pistole semiautomatiche

Xdb (acrononimo di Decima divisione balistica, azienda con sede a Poggibonsi, Siena) presenta le nuove Rapax, una famiglia di pistole semiautomatiche che introduce molte interessanti novità nel mondo delle armi corte.

Durante un’intensa giornata dedicata alla stampa specializzata, Xdb ha presentato la nuova nata, la Rapax, che in realtà già da alcune stagioni sta mietendo vittorie nel mondo del tiro dinamico sportivo Ipsc con alcuni atleti di spicco, come Davide Indizio, campione della division Production optics.

Chiusura rivoluzionaria

Le Xdb Rapax adottano un nuovo sistema di chiusura che sfrutta un blocchetto rotante posto davanti alla camera di cartuccia che consente alla canna di arretrare nel solo senso orizzontale. Il sistema riduce al minimo la massa in movimento e consente di montare la canna in posizione molto bassa rispetto all’impugnatura. L’effetto è un ciclo di sparo fulmineo e un impennamento quasi nullo.

Fusto in lega adattabile

Il fusto delle Rapax è realizzato in lega leggera di alluminio, con la zona centrale

posteriore finestrata in cui s’inserisce una speciale guancetta, disponibile con diverse dimensioni e materiali (non solo in lega leggera, dunque, ma anche legno o gomma).

Tre allestimenti

La Xdb Rapax è declinata in tre allestimenti, tutti in 9×19 mm: la Sport e la Tactical, con canna da 127 mm e caricatore da 17 colpi, sono dedicate rispettivamente al tiro sportivo e al mondo del Law Enforcement, mentre la Rapax II Compact dispone di una canna da 110 mm e di caricatore da 13 colpi (15 con il fondello maggiorato) ed è progettata per la difesa personale.

Per approfondire la conoscenza delle Rapax, l’appuntamento è con Armi Magazine di febbraio, in edicola dalla metà del prossimo gennaio.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine; e scopri i contenuti di Armi Magazine gennaio 2024, un numero da collezione già in edicola.