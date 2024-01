Sig Sauer Mcx Spear Lt Multicam, un’arma corta camo

La Sig Sauer ha presentato l’arma corta Multicam, variante camouflage della Mcx Spear Lt.

Anche se non ne ha strettamente l’apparenza, le sue misure (canna di 11,5”, ossia 292 millimetri; lunghezza complessiva 540 millimetri; peso 2.800 grammi) sono quelle di un’arma corta, perlomeno per i canoni europei: sono dunque più d’uno i motivi d’interesse dell’ultimo modello presentato dalla Sig Sauer che ha declinato la Mcx Spear Lt nella versione Multicam; lo ha fatto in collaborazione con la Blowndeadline custom Cerakote, che ha realizzato a mano il trattamento camouflage su ponticello e azione, sia upper sia lower receiver.

Se la canna (passo di rigatura 1:7”, filettatura ½x28) è realizzata tramite rotomartellatura, a freddo, d’una barra in acciaio al carbonio, l’impugnatura è in polimero e l’asta (slot M-Lok) in lega. Agendo sul grilletto flat s’attiva il meccanismo che consente di sparare le trenta munizioni calibro 5,56×45 mm Nato contenute nel caricatore stile Ar-15.

Tra gli accessori è inoltre disponibile il calcio Multicam Minimalist, che rende possibile lo sparo d’imbracciata. L’annuncio della Mcx Spear Lt Multicam è di poche ore fa: la Sig Sauer non ne ha ancora ufficializzato il prezzo al pubblico internazionale.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.