La croata Hs Sf19 3.8 è una perfetta crossover: a un’impugnatura ampia e confortevole, in grado di ospitare un caricatore da 19 colpi, abbina una canna di soli 96 mm e un carrello da 166 mm.

La Hs Sf19 3.8, distribuita in Italia da Ruag Italia, dispone di numerose sicure automatiche che non fanno sentire per nulla la mancanza della sicura manuale: oltre a quella al grilletto e a quella al percussore, abbiamo anche una sicura dorsale che impedisce lo sparo se non viene premuta correttamente dall’incavo della mano forte.

La prova completa della Sf19 3.8 è disponibile nel numero di giugno 2022 di Armi Magazine, in edicola da domani, sabato 14 maggio.

Leggi altre videoprove di pistole semiautomatiche fatte dalla redazione di Armi Magazine.