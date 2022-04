La Sig Sauer P320 Nitron Compact, nell’allestimento denominato Xm17, dal 2017 ha sostituito, nella dotazione dell’esercito americano, la Beretta M9, pensionata dopo 31 anni di onorata carriera.

Si caratterizza per la presenza di uno chassis interno in acciaio che ospita il gruppo di scatto e le guide di scorrimento del carrello, e riporta il numero di serie. In questo modo il fusto diventa un semplice telaio in plastica, vendibile liberamente.

Abbiamo provato la Sig Sauer P320 Nitron Compact, con canna da 3,9” e caricatore da 15 colpi all’Oklahoma Camp di Uboldo (Va).