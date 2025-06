Armi Magazine luglio 2025 è in edicola!

Armi Magazine luglio 2025 vi aspetta in edicola con tante novità, anteprime e curiosità. Protagonista della copertina una semiautomatica calibro .22 Long rifle in stile 1911 pensata per l’addestramento e il tiro informale: la Hämmerli Forge H1 22

Oltre alla Hämmerli Forge H1 22 cal. .22 Lr, tra le prove a fuoco più interessanti di Armi Magazine luglio 2025, possiamo segnalare: Beretta Brx1 cal. 7 mm Remington Magnum, Kimber Rapide Heat Or cal. 9 Luger, Benelli Lupo Alpha cal. .308 Winchester, Springfield Armory 1911 Ds Prodigy Comp cal. 9×19 mm e Schmeisser Ar15-9 Dynamic Pcc cal. 9×19 mm.

Come fare per ottenere la revisione del provvedimento peggiore che possa colpire un detentore di armi: il decreto ex art. 39 Tulps. Massima attenzione a cosa risponde la prefettura: le brutte sorprese sono dietro l’angolo! Una linea di pensiero, seguita dal Tar Toscana (non è l’unico), ripropone questa tematica, sempre attuale.

Tre articoli sono dedicati alla ricarica. La palla soft-point di Sierra con profilo spitzer boat tail e peso di 165 grani, abbinata al .30-06 Springfield, offre prestazioni di tutto rispetto sia in termini di energia sia, soprattutto, di precisione. L’ampia gamma di proiettili monolitici offerti dall’azienda slovena Fox Bullets, fra le tante, annovera diverse proposte in uno dei più tradizionali calibri da caccia europei: la palla da 220 grani è stata la protagonista delle prove di ricarica per servire la cartuccia 9,3×62 Mauser. Una dose di piombo importante, ma non eccessiva, abbinata a un borraggio costituito da couvette e borra stratificata in feltro e sughero, per ottimizzare il rendimento del calibro 20 a seconda della strozzatura impiegata: ottime le rosate a 25 e 30 metri, elevata la versatilità.

La serie di munizioni per armi corte Fiocchi Black Mamba è inconsueta, ampia e ottimamente riuscita: la versione in 9 Luger ne è la riprova. La cartuccia Rc 2.025 (24 grammi cal. 12) si caratterizza per un buon rapporto qualità/prezzo che non fa mai male, specialmente per chi di cartucce ne spara tante.

In Italia, l’esperienza degli anni di piombo permise di comprendere l’importanza della pistola mitragliatrice nei conflitti a fuoco a breve distanza. Ripercorriamo, in un ampio reportage, la storia e lo sviluppo delle pistole mitragliatrici italiane.

L’esoscheletro tattico polimerico P-IX+ dell’israeliana Recover Tactical è destinato a numerosi modelli di Glock e consente di allargare notevolmente lo spettro d’utilizzo della pistola austriaca, attraverso l’adozione di numerosi accessori.

E ancora, su Armi Magazine luglio 2025, la rubrica ‘Questione di legge’, il progetto di riforma della legge quadro sulla caccia e tanto altro ancora. Buona lettura dallo staff di Armi Magazine.