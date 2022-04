Armi Magazine maggio 2022 è in edicola!

Armi Magazine maggio 2022 vi aspetta in edicola dal 15 aprile, con tante novità, curiosità e anteprime. A partire dalla copertina, dove spicca la Cz Ts 2 cal. 9×21 Imi, la seconda generazione delle semiautomatiche per le gare di Standard Division di tiro dinamico della Casa ceca

Tra le altre prove a fuoco più interessanti di Armi Magazine maggio 2022, possiamo segnalare: Remington R15 Vtr cal. .223 Remington, Beretta Apx Carry cal. 9×21 Imi, Cz serie 600, Tanfoglio Match Duotone cal. 9×21 Imi e Beretta A 400 Xcel Sporting cal. 12. Spazio alla ricarica con una munizione davvero storica, la 7×57 Mauser, e la sua versione con collarino, la 7x57R. Il super-test sulle munizioni è dedicato alle Cci Mini-Mag, che si mantengono tra le .22 Long rifle più vendute negli Stati Uniti d’America come in Italia: vediamone assieme i motivi. In caso di avvenuto ricevimento di preavviso di diniego al rinnovo o al rilascio di una licenza di porto d’armi, risulta complicato accedere agli atti della pubblica amministrazione che ‘motivano’ tale diniego: analizziamo insieme come comportarci in una simile eventualità. Nella sezione Law Enforcement: la rubrica sul tiro operativo, con una puntata sui fattori fondamentali del tiro operativo (postura e atteggiamento mentale, impugnatura, estrazione, puntamento, scatto, respirazione tattica e movimento); un reportage esclusivo sulle operazioni clandestine francesi nella guerra al terrorismo; una rassegna sulle fondine modulari per ospitare pistole con torcia e punto rosso installati. Per le ex-ordinanze, un approfondimento sulla Vg 1-5 in calibro 7,92 mm Kurz, utilizzata dalla Volkssturm – una milizia popolare tedesca – negli ultimi mesi della Seconda guerra mondiale. Un altro tuffo nel passato con il Colt Officers Model Target Heavy Barrel cal. .32 New Police che, per per molti anni, rappresentò la sintesi della migliore raffinatezza costruttiva e progettuale applicata a un’arma a rotazione. Curiosando in armeria, nella vetrina degli usati, è talvolta possibile trovare armi collezionisticamente interessanti, come le vecchie Mauser 1910 in calibro 6,35. Il dossier del mese illustra i passaggi fondamentali per l’accuratizzazione della propria carabina, al fine di “stringere” la rosata in poligono. E ancora, su Armi Magazine maggio 2022, la rubrica ‘Questione di legge’, le future aperture o modifiche all’impianto normativo sulle armi e sul loro impiego, e tanto altro ancora. Buona lettura dallo staff di Armi Magazine.