Ecco le iniziative di Assoarmieri a Eos ’22

La premiazione dell’Award è una delle iniziative più attese, ma non è l’unica in cui si declinerà la presenza di Assoarmieri a Eos ’22.

Lo stand nel padiglione 11 (E101), la premiazione dell’Award, l’assemblea dei soci, un convegno, una tavola rotonda: sarà ampia la presenza di Assoarmieri a Eos ’22, la fiera di armi e di caccia in programma a Verona dal 30 aprile al 2 maggio. Nello stand, frequentando il quale si potranno conoscere le convenzioni in vigore e i corsi di formazione attivi, saranno disponibili alcune copie del manuale di formazione Del mestiere con le armi che dal 2021 accompagna gli aspiranti armieri nello studio per l’esame d’abilitazione.

Domenica 1° maggio (Eos Arena, padiglione 12, ore 14) saranno diffusi i nomi dei vincitori del 2° Assoarmieri Award; i prodotti premiati saranno poi esposti in un’area di oltre 110 metri quadri (stand G500, padiglione 11). A seguire si terranno l’assemblea dei soci (sala Mipaaf, ore 15.30) e il convegno sui nuovi servizi e le sfide per le armerie (ore 17); interverranno Fulvio Cenci, responsabile dell’assistenza tecnica di Assoarmieri, e la giornalista economica Paola Gallas che spiegherà come affrontare al meglio la transizione digitale. Seguirà una tavola rotonda con i rappresentanti delle principali aziende del settore; Daniele Piva, direttore business per il mercato civile di Beretta, e Daniele Palmieri, direttore commerciale e marketing di Fiocchi, hanno già confermato la propria presenza. Al termine è previsto un aperitivo-cena in collaborazione con la Franchi Food Academy.

