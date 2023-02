Beretta Ultraleggero cal. 20: leggerezza nel bosco

Importante novità il Beretta Ultraleggero cal. 20 è un fucile leggerissimo ma dotato di bascula di acciaio che riprende tutte le caratteristiche del calibro maggiore ma accusa alla bilancia soli 2.500 grammi.

Dopo la versione in calibro 12, il Beretta Ultralight adotta ora il calibro 20, sempre più leggero e ideale compagno per la caccia vagante.

La bascula è sempre in acciaio, ma scavata nelle cartelle laterali e nel petto di bascula in modo da realizzare degli spazi che, oltre ad alleggerire la bascula, consentono di realizzare cartelle in tecnopolimero, che saranno in futuro intercambiabili.

Inoltre, il Beretta Ultraleggero cal. 20 adotta il cosiddetto “doppio monogrillo”: con il grilletto anteriore si spara la prima canna e poi la seconda, mentre con il grilletto posteriore si spara al contrario, prima la secondo, quindi la prima. Ciò agevola i tiri frontali, quando l’animale si avvicina in volo al cacciatore.

