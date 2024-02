Armi Magazine marzo 2024 è in edicola!

Armi Magazine marzo 2024 vi aspetta in edicola dal 15 febbraio con tante curiosità, sorprese ed esclusive. In copertina la semiautomatica Steyr L9-A2 Mf, proposta in 9×21 Imi ma con la possibilità di acquistare una seconda canna in 9 Luger, allungando notevolmente la vita operativa dell’arma

Tra le prove a fuoco più interessanti di Armi Magazine marzo 2024, oltre alla Steyr L9-A2 Mf, possiamo segnalare: Remington 783 Hb cal. 6,5 Creedmoor, Heckler & Koch Hk45 Compact cal. .45 Acp, Istanbul Silah Impala Plus O. D. Green cal. 12, Anderson Manufacturing Am15 calibro .223 Remington.

Come da tradizione, lo Shot Show – che si è svolto dal 23 al 26 gennaio al Venetian Expo + Caesars Forum di Las Vegas – è la fiera che apre l’anno solare. Vi proponiamo una carrellata su alcune delle armi corte e lunghe presentate, concentrandoci soprattutto sulla produzione extra-europea.

Grazie alle Fiocchi 7,5 mm Ordinanza Svizzera, gli appassionati italiani possono tuttora dare voce agli splendidi revolver M. 1882 e M. 1882/29 calibro 7,5 mm.

Spazio alla ricarica con la nuova palla monolitica Hornady Ecx da 165 grani – testata nel sempreverde calibro .308 Winchester in associazione alla polvere a doppia base Vihtavuori N540 – e mettendo alla prova in poligono – con diverse ricariche ed eterogenee tipologie di proiettili in .223 Remington – un (seppur non tradizionale) black rifle.

Attualità in primo piano con una sentenza del Tar Sicilia. Sotto il profilo amministrativo passa il principio che, se rubano da casa l’armadio blindato con dentro le armi, è legittimo revocare le licenze. Il principio della “custodia diligente” esiste ancora?

Vi sarete senz’altro chiesti come si addestrino i reparti d’élite italiani, come per esempio il 1° Reggimento paracadutisti “Tuscania” dell’Arma dei Carabinieri. Grazie a un reportage esclusivo, potrete finalmente scoprirlo!

Curiosando in armeria… ci siamo imbattuti nella Astra A80 in calibro 9 Steyr, la prima wondernine in calibro superiore al 7,65 a poter essere commercializzata sul mercato civile italiano: ebbe un certo successo, per poi venire messa in ombra dall’arrivo – ma solo dopo alcuni anni – delle pistole in 9×21 Imi

In immersione nelle acque profonde, le armi da fuoco tradizionali non possono essere ovviamente utilizzate. Sono nate così le armi da fuoco subacquee, delle quali ripercorriamo la storia, che si compenetra con i più recenti conflitti

E ancora, su Armi Magazine marzo 2024, la rubrica ‘Questione di legge’, l’aria compressa con la Crosman Snr 357 cal. 4,5 mm, un dispositivo – realizzato dall’armaiolo fiorentino Paolo Biffoli – che impedisce la fuoriuscita delle cartucce a fucile (basculante) aperto, i nuovi strozzatori interni-esterni dell’azienda greca Brain e e tanto altro ancora. Buona lettura dallo staff di Armi Magazine.

