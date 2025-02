Armi Magazine marzo 2025 è in edicola

Armi Magazine marzo 2025 vi aspetta in edicola con tante curiosità, sorprese ed esclusive. In copertina la semiautomatica Tisas Zig 1911 D10 nel calibro 10 mm Auto, destinata agli amanti delle sensazioni forti che cercano il massimo delle prestazioni

Tra le prove a fuoco più interessanti di Armi Magazine marzo 2025, oltre alla Tisas Zig 1911 D10, possiamo segnalare: Rfm Mitria cal. .30-06 Springfield, Derya Dy9 Or cal. 9×19 mm, Tippman M4-22 Redline cal. .22 Lr e Chiappa Firearms Rhino 60Ds Stormhunter cal. .357 Magnum.

In vetrina, inoltre, due proposte di Beretta: l’So6 Eell Sparviere Marco Polo cal. 12 e il Beretta Dt11 Pyramide, disponibile in calibro 12 nelle configurazioni Sporting, Trap e Skeet.

Come da tradizione, lo Shot Show – che si è svolto dal 21 al 24 gennaio al Venetian Expo + Caesars Forum di Las Vegas – è la fiera che apre l’anno solare. Vi proponiamo una carrellata sulle più interessanti armi corte e lunghe presentate, concentrandoci soprattutto sulla produzione extra-europea.

Grazie a Fiocchi, anche chi non ricarica può sperimentare il .357 Magnum proprio con la palla con cui nacque novanta anni fa: per accertarne le prestazioni velocitarie e valutarne il comportamento sul campo ci siamo avvalsi di uno splendido revolver Smith & Wesson Mod. 27-2 con canna da 6” (152 mm), prodotto nel 1976.

Hornady, azienda del Nebraska, volge lo sguardo oltre oceano introducendo nella linea di munizioni Black anche il diffusissimo 7,62×39 mm. Per testarle in poligono, è stata utilizzata una carabina semiautomatica Ruger Mini Thirty con canna lunga 16,12” (corrispondenti a poco meno di 410 mm).

La selezione della cartuccia e della relativa polvere rappresenta il preambolo per poter affrontare un’emozionante avventura venatoria. Ecco una guida per orientarsi tra le polveri adatte al calibro 12 per la caccia alla beccaccia.

Curiosando in armeria ci siamo imbattuti nel modello 1910 in calibro 6,35 mm Browning di Mauser, padre dei successivi modelli 1914 e 1934 ridimensionati per il calibro 7,65 mm Browning, tutti protagonisti d’una sterminata produzione destinata a vivere tra entrambi i conflitti mondiali.

Nel 1947, la Danimarca concluse con la Sig di Neuhausen un contratto di fornitura per la nuova pistola mod. Sp47/8, che adottò definitivamente nel 1948. L’arma si differenziava dal modello militare svizzero solo per le sigle apposte sul carrello. A distanza di anni, anche questa ex-ordinanza continua a stupire per le prestazioni simili a un’arma da competizione più che a una pistola militare da tenere in fondina.

Offensive Handgun Weapon System (Ohws) è il nome di un programma statunitense relativo a un sistema d’arma per impieghi speciali. Per l’esattezza una nuova pistola semiautomatica al cui progetto lavorarono diverse aziende. I rigorosi test furono superati dalla Heckler & Koch con il modello Mk23 Socom in .45 Acp.

E ancora, su Armi Magazine marzo 2025, la rubrica ‘Questione di legge’, l’aria compressa con l’Asg Cz 75 P-07 Duty cal. 4,5 mm (una copia molto fedele dell’arma originale in 9×19 mm) e tanto altro ancora. Buona lettura dallo staff di Armi Magazine.