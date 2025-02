Tisas Zig 1911 D10 calibro 10 mm Auto, la prova a fuoco

Arriva anche da noi la versione della 1911 turca di Tisas nel calibro 10 mm Auto, nato per portare la potenza del .357 Magnum nel mondo delle semiautomatiche; è un’arma destinata agli amanti delle sensazioni forti che cercano il massimo delle prestazioni.

Oltre a sfoggiare un’estetica accattivante associata a un buon livello delle lavorazioni, la 1911 di Tisas si è dimostrata precisa in poligono e piacevole da utilizzare. Se siete tra quelli che amano sentire la botta quando sparano in poligono, una 1911 in 10 mm Auto non dovrebbe mancare nel vostro armadio blindato e la Tisas potrebbe fare per voi. L’abbiamo provata al campo di tiro Oklahoma Camp di Uboldo.

Riservato agli iscritti al Club!

Il video della prova è riservato agli abbonati al Club di Armi Magazine; per vedere com’è andata abbònati al club di Armi Magazine: l’iscrizione dura un mese ed è possibile disiscriversi in ogni momento.

Dove leggere la prova completa

La prova è pubblicata nel numero di marzo 2025 di Armi Magazine, disponibile da metà febbraio in queste modalità:

su carta : in edicola e nel sito shop di Editoriale C&C ;

: in edicola e nel sito ; in digitale: Editoriale C&C e il sito PocketMags, dove è anche possibile sottoscrivere un abbonamento annuale a un prezzo scontatissimo!

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.

Tisas Zig 1911 D10 calibro 10 mm Auto