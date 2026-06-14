Campionati Europei Handgun 2026, l’Italia brilla nel tiro dinamico sportivo

I Campionati Europei Handgun di Buzsák, in Ungheria, si chiudono per i colori azzurri con un bilancio eccezionale, che certifica lo stato di grazia e la continuità prestazionale del Tiro dinamico sportivo italiano.
“A nome del Consiglio Federale e mio personale, desidero esprimere il più vivo compiacimento per una spedizione continentale che ha visto la nostra Nazionale non solo confermarsi ai vertici, ma imporre con autorevolezza il proprio ritmo e la propria classe tecnica su ogni campo di gara“, commento il presidente della Fitds (Federazione italiana tiro dinamico sportivo), Eugenio Fasulo.
La spedizione azzurra torna a casa con un bottino complessivo di 32 medaglie, un risultato storico che supera ogni precedente primato negli annali della Fitds.
Questo straordinario successo rappresenta il giusto riconoscimento e il modo più alto per celebrare i 40 anni della nostra Federazione, proiettandoci meritatamente ai vertici della classifica continentale.
Di seguito il medagliere ufficiale della nostra rappresentativa.
Classifiche Individuali
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Division / Categoria
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Atleta
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Medaglia
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Open / Lady
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Denny Rossetto
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Oro
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Campionessa Europea
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Open / L Sen
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Nicole Karen Esposito
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Oro
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Campionessa Europea
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Open / S Sen
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Daniele Barbizzi
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Oro
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Campione Europeo
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Optics / Senior
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Fedele D’Angiolillo
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Oro
|
Campione Europeo
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Optics / S Sen
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Edoardo Buticchi
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Oro
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Campione Europeo
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Optics / GS
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Nicola Rutigliano
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Oro
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Campione Europeo
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PO / L Sen
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Barbara Balestrini
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Oro
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Campionessa Europea
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Prod/Lady Jun
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Virginia Sassu
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Oro
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Campionessa Europea
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Classic / S Sen
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Nicola Pedroli
|
Oro
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Campione Europeo
|
Standard / Overall
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Giacomo Bolzoni
|
Oro
|
Campione Europeo
|
Standard / S Sen
|
Adriano Santarcangelo
|
Oro
|
Campione Europeo
|
Standard / G Sen
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Esterino Magli
|
Oro
|
Campione Europeo
|
Prod / S Sen
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Giovanni Zuccolo
|
Oro
|
Campione Europeo
|
Prod / Lady
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Camilla Almici
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Argento
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Vice-Campionessa Europea
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Prod / Senior
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Claudio Cozzella
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Argento
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Vice-Campione Europeo
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Optics / Lady
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Giulia Venturato
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Argento
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Vice-Campionessa Europea
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Classic / Overall
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Vincenzo Mundo
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Argento
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Vice-Campione Europeo
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Classic / Senior
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Antonio Sciurpi
|
Argento
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Vice-Campione Europeo
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Revolver / Overall
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Kevin Serri
|
Argento
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Vice-Campione Europeo
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Open / Lady
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Giulia Villari
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Bronzo
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Terza Classificata
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Open / L Sen
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Barbara Franchini
|
Bronzo
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Terza Classificata
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Prod/Lady Jun
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Paola del Rosario
|
Bronzo
|
Terza Classificata
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Optics / G Sen
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Gavino Mura
|
Bronzo
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Terzo Classificato
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Classic / S Sen
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Marco Tiberi
|
Bronzo
|
Terzo Classificato
Classifiche a Squadre
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Division / Categoria
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Medaglia
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Production / Lady
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Oro
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Production / Senior
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Oro
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Open / Lady
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Oro
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Classic / Overall
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Oro
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Standard / Senior
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Oro
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Open / Senior
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Argento
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Classic / Senior
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Argento
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PO / Senior
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Argento
Riepilogo Totale Medagliere
Medaglie d’Oro: 18 (13 Individuali + 5 a Squadre)
Medaglie d’Argento: 9 (6 Individuali + 3 a Squadre)
Medaglie di Bronzo: 5 (Individuali)
Totale Allori: 32
Grazie al ct Edoardo Buticchi
“Un plauso speciale e un sentito ringraziamento vanno alla cabina di regia che ha guidato magistralmente questa memorabile trasferta”, continua Fasulo, “esprimo le mie più vive congratulazioni al Commissario Tecnico Edoardo Buticchi, per la consueta e impeccabile preparazione tecnico-tattica delle squadre, oltre al Regional Director Gavino Mura e al Segretario Generale Luca Ricciardi, in qualità di Capo Delegazione, per l’eccellente coordinamento logistico e la gestione organizzativa sul campo. Il loro instancabile lavoro dietro le quinte ha permesso ai nostri tiratori di esprimersi al massimo delle proprie potenzialità”.