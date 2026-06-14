Campionati Europei Handgun 2026, l’Italia brilla nel tiro dinamico sportivo

Di
Gianluigi Guiotto
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campionato europeo handgun ungheria 2026

I Campionati Europei Handgun di Buzsák, in Ungheria, si chiudono per i colori azzurri con un bilancio eccezionale, che certifica lo stato di grazia e la continuità prestazionale del Tiro dinamico sportivo italiano.

Eurgenio Fasulo, presidente Fitds

A nome del Consiglio Federale e mio personale, desidero esprimere il più vivo compiacimento per una spedizione continentale che ha visto la nostra Nazionale non solo confermarsi ai vertici, ma imporre con autorevolezza il proprio ritmo e la propria classe tecnica su ogni campo di gara“, commento il presidente della Fitds (Federazione italiana tiro dinamico sportivo), Eugenio Fasulo.

La spedizione azzurra torna a casa con un bottino complessivo di 32 medaglie, un risultato storico che supera ogni precedente primato negli annali della Fitds.

Questo straordinario successo rappresenta il giusto riconoscimento e il modo più alto per celebrare i 40 anni della nostra Federazione, proiettandoci meritatamente ai vertici della classifica continentale.

Di seguito il medagliere ufficiale della nostra rappresentativa.

Classifiche Individuali

Division / Categoria

Atleta

Medaglia

Open / Lady

Denny Rossetto

 Oro

Campionessa Europea

Open / L Sen

Nicole Karen Esposito

 Oro

Campionessa Europea

Open / S Sen

Daniele Barbizzi

 Oro

Campione Europeo

Optics / Senior

Fedele D’Angiolillo

 Oro

Campione Europeo

Optics / S Sen

Edoardo Buticchi

 Oro

Campione Europeo

Optics / GS

Nicola Rutigliano

 Oro

Campione Europeo

PO / L Sen

Barbara Balestrini

 Oro

Campionessa Europea

Prod/Lady Jun

Virginia Sassu

 Oro

Campionessa Europea

Classic / S Sen

Nicola Pedroli

 Oro

Campione Europeo

Standard / Overall

Giacomo Bolzoni

 Oro

Campione Europeo

Standard / S Sen

Adriano Santarcangelo

 Oro

Campione Europeo

Standard / G Sen

Esterino Magli

 Oro

Campione Europeo

Prod / S Sen

Giovanni Zuccolo

 Oro

Campione Europeo

Prod / Lady

Camilla Almici

 Argento

Vice-Campionessa Europea

Prod / Senior

Claudio Cozzella

 Argento

Vice-Campione Europeo

Optics / Lady

Giulia Venturato

 Argento

Vice-Campionessa Europea

Classic / Overall

Vincenzo Mundo

 Argento

Vice-Campione Europeo

Classic / Senior

Antonio Sciurpi

 Argento

Vice-Campione Europeo

Revolver / Overall

Kevin Serri

 Argento

Vice-Campione Europeo

Open / Lady

Giulia Villari

 Bronzo

Terza Classificata

Open / L Sen

Barbara Franchini

 Bronzo

Terza Classificata

Prod/Lady Jun

Paola del Rosario

 Bronzo

Terza Classificata

Optics / G Sen

Gavino Mura

 Bronzo

Terzo Classificato

Classic / S Sen

Marco Tiberi

 Bronzo

Terzo Classificato

Classifiche a Squadre

Division / Categoria

Medaglia

Production / Lady

 Oro

Production / Senior

 Oro

Open / Lady

 Oro

Classic / Overall

 Oro

Standard / Senior

 Oro

Open / Senior

 Argento

Classic / Senior

 Argento

PO / Senior

 Argento

Riepilogo Totale Medagliere

 Medaglie d’Oro: 18 (13 Individuali + 5 a Squadre)

 Medaglie d’Argento: 9 (6 Individuali + 3 a Squadre)

 Medaglie di Bronzo: 5 (Individuali)

 Totale Allori: 32

Grazie al ct Edoardo Buticchi

“Un plauso speciale e un sentito ringraziamento vanno alla cabina di regia che ha guidato magistralmente questa memorabile trasferta”, continua Fasulo, “esprimo le mie più vive congratulazioni al Commissario Tecnico Edoardo Buticchi, per la consueta e impeccabile preparazione tecnico-tattica delle squadre, oltre al Regional Director Gavino Mura e al Segretario Generale Luca Ricciardi, in qualità di Capo Delegazione, per l’eccellente coordinamento logistico e la gestione organizzativa sul campo. Il loro instancabile lavoro dietro le quinte ha permesso ai nostri tiratori di esprimersi al massimo delle proprie potenzialità”.

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