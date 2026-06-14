Campionati Europei Handgun 2026, l’Italia brilla nel tiro dinamico sportivo

I Campionati Europei Handgun di Buzsák, in Ungheria, si chiudono per i colori azzurri con un bilancio eccezionale, che certifica lo stato di grazia e la continuità prestazionale del Tiro dinamico sportivo italiano.

“A nome del Consiglio Federale e mio personale, desidero esprimere il più vivo compiacimento per una spedizione continentale che ha visto la nostra Nazionale non solo confermarsi ai vertici, ma imporre con autorevolezza il proprio ritmo e la propria classe tecnica su ogni campo di gara“, commento il presidente della Fitds (Federazione italiana tiro dinamico sportivo), Eugenio Fasulo.

La spedizione azzurra torna a casa con un bottino complessivo di 32 medaglie, un risultato storico che supera ogni precedente primato negli annali della Fitds.

Questo straordinario successo rappresenta il giusto riconoscimento e il modo più alto per celebrare i 40 anni della nostra Federazione, proiettandoci meritatamente ai vertici della classifica continentale.

Di seguito il medagliere ufficiale della nostra rappresentativa.

Classifiche Individuali

Division / Categoria Atleta Medaglia Open / Lady Denny Rossetto Oro Campionessa Europea Open / L Sen Nicole Karen Esposito Oro Campionessa Europea Open / S Sen Daniele Barbizzi Oro Campione Europeo Optics / Senior Fedele D’Angiolillo Oro Campione Europeo Optics / S Sen Edoardo Buticchi Oro Campione Europeo Optics / GS Nicola Rutigliano Oro Campione Europeo PO / L Sen Barbara Balestrini Oro Campionessa Europea Prod/Lady Jun Virginia Sassu Oro Campionessa Europea Classic / S Sen Nicola Pedroli Oro Campione Europeo Standard / Overall Giacomo Bolzoni Oro Campione Europeo Standard / S Sen Adriano Santarcangelo Oro Campione Europeo Standard / G Sen Esterino Magli Oro Campione Europeo Prod / S Sen Giovanni Zuccolo Oro Campione Europeo Prod / Lady Camilla Almici Argento Vice-Campionessa Europea Prod / Senior Claudio Cozzella Argento Vice-Campione Europeo Optics / Lady Giulia Venturato Argento Vice-Campionessa Europea Classic / Overall Vincenzo Mundo Argento Vice-Campione Europeo Classic / Senior Antonio Sciurpi Argento Vice-Campione Europeo Revolver / Overall Kevin Serri Argento Vice-Campione Europeo Open / Lady Giulia Villari Bronzo Terza Classificata Open / L Sen Barbara Franchini Bronzo Terza Classificata Prod/Lady Jun Paola del Rosario Bronzo Terza Classificata Optics / G Sen Gavino Mura Bronzo Terzo Classificato Classic / S Sen Marco Tiberi Bronzo Terzo Classificato

Classifiche a Squadre

Division / Categoria Medaglia Production / Lady Oro Production / Senior Oro Open / Lady Oro Classic / Overall Oro Standard / Senior Oro Open / Senior Argento Classic / Senior Argento PO / Senior Argento

Riepilogo Totale Medagliere

Medaglie d’Oro: 18 (13 Individuali + 5 a Squadre)

Medaglie d’Argento: 9 (6 Individuali + 3 a Squadre)

Medaglie di Bronzo: 5 (Individuali)

Totale Allori: 32

Grazie al ct Edoardo Buticchi

“Un plauso speciale e un sentito ringraziamento vanno alla cabina di regia che ha guidato magistralmente questa memorabile trasferta”, continua Fasulo, “esprimo le mie più vive congratulazioni al Commissario Tecnico Edoardo Buticchi, per la consueta e impeccabile preparazione tecnico-tattica delle squadre, oltre al Regional Director Gavino Mura e al Segretario Generale Luca Ricciardi, in qualità di Capo Delegazione, per l’eccellente coordinamento logistico e la gestione organizzativa sul campo. Il loro instancabile lavoro dietro le quinte ha permesso ai nostri tiratori di esprimersi al massimo delle proprie potenzialità”.