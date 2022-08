Il nuovo speciale “Tiro a lunga distanza” vi aspetta in edicola

Per completare quanto iniziato un anno fa con il primo numero speciale dedicato al tiro a lunga distanza, si rendeva necessario (anche per le richieste dei lettori) un secondo volume, approfondendo le tematiche di maggiore interesse (ricarica, tecniche di tiro, discipline, utilizzo della tecnologia con software di balistica interna e app per la balistica esterna, rodaggio e pulizia della carabina, gli “indispensabili”, ovvero munizioni, accessori e abbigliamento) per poi passare a una rassegna delle armi e delle ottiche più adatte. Sebbene una buona parte di queste siano “pensate” per l’F-Class, è anche vero che questo non è stato il solo tema trattato. Non necessariamente un appassionato deve partecipare a gare e sottostare ai regolamenti. Molto semplicemente si possono frequentare i campi da tiro e divertirsi in tutta serenità e soprattutto senza alcun vincolo, se non quelli imposti dalla normativa in materia di armi e da quelle del campo di tiro stesso, senza dimenticare – ovviamente – le regole base della sicurezza, che non devono mai mancare. In questo secondo numero abbiamo voluto, sperando di creare maggiore curiosità, intervistare alcuni atleti non professionisti per raccogliere la loro testimonianza e trasmettere un valore aggiunto a chi, per la prima volta, si affaccia al tiro sportivo. Persone diverse, ragazzi e ragazze diversi, in taluni casi anche di Paesi esteri, che hanno tutti in comune alcuni aspetti: umiltà, disponibilità e tanta, tanta passione. Intervistandoli è emerso che tutti hanno iniziato per caso, appassionandosi sempre di più con il frequentare i poligoni. Una risposta, in particolare, è stata uguale (sebbene formulata in parole differenti), rispetto a una domanda specifica, ossia “come migliorarsi?”. Beh, la risposta (ed è l’unica che vi anticiperemo) è stata: uscire dalla zona di comfort o, per dirlo in altri termini, non avere paura di osare. Non vi resta che leggere il nuovo speciale “Tiro a lunga distanza” (al costo di 10 euro) e mettere in pratica quanto letto, oppure scegliere la vostra arma e ottica. Ci vediamo in edicola e… sui campi di tiro!