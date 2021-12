Armi negli Stati Uniti: ecco i background check richiesti a novembre 2021

L’Fbi ha fatto sapere quanti siano i background check richiesti a novembre 2021.

Il numero di background check richiesti a novembre 2021 è un buon indicatore del mercato delle armi in America: nel confronto pluriennale mese su mese indietro fino al 1998, con 2.717.458 l’ultimo novembre si piazza dietro solo al 2020 dei record (allora furono 3.626.335). Dal 1° gennaio al 30 novembre 2021 l’Fbi ha censito 35.778.134 richieste; c’è curiosità per capire quante saranno a fine anno, per metterle a paragone sia col 2020 (39.695.315) sia col 2019 prepandemia (28.369.750). In parallelo l’Nssf aggiorna con cadenza costante il fatturato del settore: a metà novembre aveva sfondato il muro dei tre miliardi e mezzo di dollari.

