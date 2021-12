L’Issf ha ufficializzato i regolamenti che definiscono il nuovo format per le gare internazionali di tiro.

Dal 1° gennaio 2022 entra in vigore un nuovo format per le gare internazionali di tiro, quantomeno per le discipline olimpiche: l’Issf ha infatti ufficializzato una serie di modifiche ai regolamenti. Nel tiro a segno spicca l’indicazione che nel medal match di tre posizioni a 50 metri si spari solo in piedi (“This stage is fired in the Standing position, ONLY”; maiuscole nel regolamento originale).

Nelle gare individuali e miste di trap e di skeet è invece previsto un nuovo tabellone per comporre le semifinali. Il regolamento delle finali mixed team prevede poi che alla fine di ogni pedana (quattro piattelli a testa per ciascuna coppia nello skeet, cinque nel trap) siano assegnati due punti alla squadra che ha colpito più piattelli, zero a quella che ne ha colpiti meno, uno a testa in caso di parità; l’ordine di tiro tra le due squadre si alterna dopo ogni pedana.

I regolamenti 2022 di skeet individuale,skeet mixed team, skeet a squadre, trap individuale, trap mixed team, trap a squadre, carabina e pistola 10 metri individuale e mixed team, pistola rapida 25 metri, pistola 25 metri e carabina 50 metri 3 posizioni sono già consultabili online.

Leggi le news e gli approfondimenti legali e scopri tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.