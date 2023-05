Asg Cz Shadow 2, aria compressa per il tiro dinamico

La Asg Cz Shadow 2 riprende le sembianze del modello a fuoco da cui deriva il nome con la differenza sostanziale che spara pallini Bb calibro 4,5 mm.

La Cz Shadow 2 è nelle mani di molti campioni di tiro dinamico sportivo Ipsc. Il nuovo prodotto marcato ActionSportGames ne riprende le fattezze con estrema precisione, adattando il modello alla funzionalità ad aria compressa. Tutte le caratteristiche estetico-funzionali della pistola ceca sono state mantenute: gli ampi intagli di presa su carrello e le zigrinature pronunciate su back-strap e front-strap, le guancette a profilo sottile (qui realizzate in zama), la guardia del grilletto maggiorata, così come il pulsante di rilascio del caricatore, regolabile su tre posizioni.

L’angolo dell’impugnatura rende la pistola estremamente confortevole. La molla di recupero su questo modello Asg è in acciaio inossidabile di alta qualità e lunga durata. Il carrello in alluminio anodizzato, infatti, ha l’effetto scarrellante, cioè simula il funzionamento dell’arma da fuoco. La Shadow 2, di cui la danese ActionSportGames vanta la più ampia licenza di replica, ha mirino regolabile in fibra ottica e tacca di mira pure regolabile. La bomboletta della CO 2 è collocata tipicamente nell’impugnatura.

Asg Cz Shadow 2 cal. 4,5 mm

Produttore : ActionSportGames , Danimarca

: , Danimarca Importatore : Adinolfi , Monza

: , Monza Modello : Cz Shadow 2

: Cz Shadow 2 Calibro : 4,5 mm

: 4,5 mm Lunghezza : 215 mm

: 215 mm Lunghezza canna : 95 mm

: 95 mm Capacità del caricatore : 17 pallini sferici Bb in acciaio

: 17 pallini sferici Bb in acciaio Hop up : regolabile

: regolabile Velocità alla bocca : 87 m/s

: 87 m/s Energia : 1,35 Joule

: 1,35 Joule Peso : 1.230 grammi

: 1.230 grammi Prezzo: 299 euro

