Auto Ordnance onora i caduti nella battaglia di Iwo Jima con una M1 speciale

Nello scorso marzo s’è celebrato l’ottantesimo anniversario della battaglia di Iwo Jima, l’isola del Pacifico teatro di uno degli scontri cruciali tra gli Usa e il Giappone nel corso della seconda guerra mondiale: l’Auto Ordnance ha deciso di lavorare insieme agli artigiani dell’Altered Arsenal per produrre una carabina – è un’edizione speciale della M1, calibro .30 carbine – con cui commemorare i caduti.

I loro nomi si trovano incisi sul calcio in legno di noce, insieme alla frase «Honoring the fallen», all’episodio dell’alzabandiera sul monte Suribachi (è diventato un simbolo del corpo dei marine), a una mappa della battaglia, a contrassegni militari e a un medaglione commemorativo.

Dal punto di vista tecnico quest’edizione speciale della M1 si sviluppa lungo una canna di 18” (457 millimetri), che porta la lunghezza complessiva a 908 millimetri (2.450 grammi il peso); il caricatore può ospitare 10 o 15 colpi.

