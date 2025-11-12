Sig Sauer annuncia la Sig516 G3

La Sig Sauer ha introdotto nel proprio catalogo la Sig516 G3, carabina semiautomatica a presa di gas calibro 5,56×45 mm Nato.
È arrivata una nuova generazione: la Sig Sauer amplia la serie Sig516 introducendo la versione G3, carabina calibro 5,56×45 mm a presa di gas (pistone a corsa corta) caratterizzata dall’impiego di componenti premium e di tecnologie innovative.
Ottenuta mediante rotomartellatura, a freddo, di una barra d’acciaio, la canna misura 16” (406 millimetri; passo di rigatura 1:7”, freno di bocca Sig Flash Hider); la protegge un copricanna con slot M-Lok.
Sono ambidestri tutti i comandi, che si abbinano al grilletto Matchlite Duo Curved e a componenti rinforzati in acciaio nelle aree di maggior usura.
