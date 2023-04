Background check in America: i dati del primo trimestre

Secondo le cifre fornite dall’Fbi i background check richiesti in America nel primo trimestre del 2023 sono stati quasi otto milioni e trecentomila.

Pressoché identici al 2022, in netto calo rispetto al 2020 e al 2021 ma decisamente superiori al 2019: nel primo trimestre del 2023 i background check richiesti in America sono stati 8.276.195, mezzo punto percentuale in più rispetto all’anno scorso (8.228.224) e molti di più (+20,6%) rispetto al 2019; per ragioni diverse (la paura ha però a che fare con entrambe), nel biennio successivo la pandemia di covid-19 e l’elezione di Joe Biden alla Casa bianca trainarono il mercato per mesi.

Alla fine del 2022 le richieste totali furono 31.475.321; è presto per azzardare previsioni, ma in assenza di terremoti è verosimile che anche alla fine di quest’anno ci si stabilizzerà un po’ sopra la soglia dei trenta milioni.

