Tisas M1911 Match cal. 45 Acp, la prova al campo di tiro

La Tisas M1911 Match cal. 45 Acp è una bella riedizione di un classico tra le semiautomatiche, la Colt 1911 Government.

Lavorazioni, materiali e assemblaggio pongono questo modello al vertice della produzione della Casa turca, in grado di avvicinarsi al livello dei produttori statunitensi come, per esempio, Kimber, marchio importato, come Tisas, da Paganini di Torino.

Nata per le gare

Disponibile anche in calibro 9 mm (l’abbiamo provata), la Tisas M1911 Match è costruita completamente in acciaio inox e monta la classica canna di tipo Match da 5 pollici (127 mm); il fusto ospita un caricatore monofilare da 8 colpi in .45 mentre il carrello supporta una tacca di mira micrometrica Lpa abbinata a un mirino brunito, inserito a coda di rondine. La costruzione robusta risponde alle esigenze degli sportivi che sparano molti colpi all’anno, in allenamento e in gara.

Abbiamo poi zigrinature di presa anteriori e posteriori, un grilletto di tipo Match e leva della sicura manuale su entrambi i lati. Completano la dotazione le guancette di tipo Target in G10 bicolore, fissate all’impugnatura con viti Torx.