Bando Uits per tecnici sportivi

In vista di Los Angeles 2028 l’Uits ha pubblicato un bando per la selezione dei tecnici sportivi.

Los Angeles non è così lontana, e neppure i Giochi del 2028: l’Uits ha dunque deciso di pubblicare un bando per la selezione dei tecnici sportivi che nel corso del quadriennio olimpico seguiranno gli atleti delle squadre nazionali e regionali.

Per candidarsi è necessario inviare una pec all’indirizzo segreteriagenerale@pec.uits.it (oggetto “Avviso pubblico per l’aggiornamento e la costituzione dell’elenco di esperti tecnici sportivi a supporto dell’attività dell’Uits per i Giochi olimpici e paralimpici Los Angeles 2028”), allegando la domanda sottoscritta con la firma digitale e il curriculum in formato europeo.

I requisiti

tesseramento federale;

federale; certificazione Uits, Issf, Coni, Cip o Snaq;

Uits, Issf, Coni, Cip o Snaq; esperienza consolidata almeno quinquennale, sia da atleta sia da tecnico;

almeno quinquennale, sia da atleta sia da tecnico; conoscenza della lingua inglese;

della lingua inglese; cittadinanza europea;

europea; godimento dei diritti civili e politici;

dei diritti civili e politici; assenza di cause d’incompatibilità;

di cause d’incompatibilità; nessuna condanna penale;

penale; nessun processo penale in corso;

penale in corso; nessun conflitto d’interessi;

d’interessi; nessuna passata rimozione dall’elenco dei tecnici Uits.

Per compilare la graduatoria l’Uits terrà in considerazione cinque criteri:

capacità di riflettere sui processi e controllarli, e di controllare stati e atteggiamenti emotivi;

sui processi e controllarli, e di controllare stati e atteggiamenti emotivi; conoscenza dei principali programmi, delle metodologie di allenamento e delle tecniche del tiro a segno con la carabina e la pistola;

dei principali programmi, delle metodologie di allenamento e delle tecniche del tiro a segno con la carabina e la pistola; elaborazione, realizzazione e valutazione di programmi di allenamento e di formazione nelle specifiche discipline del tiro a segno;

di programmi di allenamento e di formazione nelle specifiche discipline del tiro a segno; competenza nella creazione, nello sviluppo e nella gestione di programmi di allenamento nel settore delle discipline del tiro con carabina e pistola;

nella creazione, nello sviluppo e nella gestione di programmi di allenamento nel settore delle discipline del tiro con carabina e pistola; trasparenza, riconoscimento e certificazione delle competenze acquisite.

