Maxim Defense Md-9, la carabina in calibro da pistola

La Md-9 è la nuova carabina in calibro da pistola di Maxim Defense che la produce in tre versioni e tre diverse colorazioni.

Tre varianti tra loro differenti per il calcio, ciascuna in tre colori (urban grey, arid, black): alla fine sono nove le versioni in cui è disponibile la Md-9, la nuova carabina in calibro da pistola stile Ar-9 per la quale Maxim Defense sta registrando i preordini.

È il cromo-molibdeno-vanadio il materiale usato per realizzare la canna free floating; la sua lunghezza è fissata a 147 millimetri (filettatura ½x28), così che col calcio collassabile (ce n’è anche uno Cqb) ridotto al minimo le dimensioni complessive non superano i 508 millimetri (2.750 grammi il peso). Per l’azione si è invece impiegata una lega di alluminio 7075 e acciaio al carbonio con finitura in nitruro anodizzato; Maxim Defense assicura che tutti i materiali utilizzati rispettano gli standard militari.

Agendo sul grilletto Alg Combat si spara un proiettile calibro 9x19mm; la Md-9 è compatibile con la maggior parte dei caricatori Glock (e il pulsante di sgancio è ambidestro). Maxim Defense l’ha testata con una munizione Federal full metal jacket da 124 grani: la velocità alla bocca raggiunge i 350 m/s. In fase di preordine il prezzo al pubblico è stato fissato a 1.995 dollari per ognuno dei tre modelli in tutte le colorazioni.

