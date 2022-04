Sviluppata dai tiratori, la nuova pistola da competizione Beretta 92X Performance production optic ready è predisposta per installare rapidamente un red dot.

La stessa ergonomia e gli stessi comandi della 92X Performance production ma con la predisposizione per installare rapidamente un punto rosso (cinque diverse interfacce): è la Beretta 92X Performance production optic ready, la pistola da competizione che Beretta ha presentato negli scorsi minuti.

Il fusto in stile Vertec in acciaio e il carrello Brigadier fissano il peso a 1.350 grammi; è una scelta che rende l’arma più stabile e riduce il rilevamento allo sparo. I comandi ergonomici Xtreme S, il cane scheletrato e la zigrinatura sia nella parte anteriore del fusto sia in quella posteriore facilitano il maneggio; fa lo stesso la possibilità di impiegare come elementi di presa la sicura sul fusto e il chiavistello di smontaggio; l’ampio invito rende rapidissima la sostituzione del caricatore (di serie due da 15 colpi, pulsante di sgancio reversibile). Il collasso di retroscatto è regolabile; rispetto alle pistole della serie 90 il reset è ridotto di circa il 40%. Beretta ha infine optato per mirino frontale in fibra rossa, tacca di mira zigrinata regolabile in alzo e deriva e slitta Picatinny. Prezzo e tempi della distribuzione non sono stati ancora ufficializzati.

