Coppa del mondo di tiro a volo, oro per Lodde nello skeet

Luigi Lodde vince la gara maschile di skeet nella Coppa del mondo di tiro a volo in corso a Lonato del Garda.

Il primo oro italiano della tappa di Lonato lo conquista Luigi Lodde, vincitore della gara individuale di skeet nella Coppa del mondo di tiro a volo. Sul podio gli fa compagnia Gabriele Rossetti, terzo; in mezzo a loro s’è piazzato l’americano Vincent Hancock, sconfitto in finale allo spareggio (125+6 vs 125+5). Sesto l’altro italiano Elia Sdruccioli. Nella gara femminile Martina Bartolomei chiude un passo fuori dal podio alle spalle di Catlin Connor, Amber Hill e Nadine Messerschmidt.

Soddisfatto per i risultati, il direttore tecnico Andrea Benelli ricorda che «si tratta di un momento d’intermezzo per la stagione»; l’obiettivo principale resta «la conquista delle carte olimpiche all’Europeo e al Mondiale, ma Lonato è comunque un ottimo test per tutti». Oggi, giovedì 28 aprile, sono in programma le gare a squadre cui seguirà domani il mixed team.

