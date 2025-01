Beretta DT11 Pyramide, l’edizione limitata per i successi di Parigi 2024

Dopo 14 anni di successi nelle competizioni di tiro a volo in tutte le principali discipline, Beretta celebra il suo DT11 con un’edizione speciale: Pyramide.

Il Beretta DT11 Pyramide mantiene le caratteristiche che hanno reso il DT11 la piattaforma di fucili da tiro a volo di maggior successo, ma aggiunge un aspetto moderno, pur rimanendo elegante e senza tempo.

Un segno distintivo per il Beretta DT11 Pyramide

La texture a piramide, ottenuta tramite un’incisione laser a 5 assi senza soluzione di continuità su 4 livelli di intensità, conferisce all’arma una bellezza contemporanea raffinata, insieme al motivo anti-riflesso a micro-piramidi sui seni di bascula e alla lucidatura a specchio dei perni cerniera e dei cordoni laterali.

Caratteristiche vincenti

La parte centrale mantiene il design della piattaforma originale: il meccanismo di chiusura a tassello estremamente affidabile, la bascula più larga di 3 mm sulle cartelle laterali per migliorare stabilità e maneggevolezza, le spalline di chiusura sostituibili, il sistema di croce con un inserto in materiale ad alta resistenza sostituibile, per un perfetto accoppiamento tra astina e canna.

Calcio con B-Fast

Il calcio è dotato della tecnologia B-Fast® di serie: B-Fast® è lo strumento di regolazione sviluppato da Beretta. Con un design semplice e intelligente, offre diverse opzioni di aggiustamento in altezza, piega e deviazione. È possibile aggiungere all’interno del calcio dei pesi da 20 g e 40 g per personalizzare il bilanciamento del fucile.

Il calciolo Microcore, morbido e adattabile, è realizzato in poliuretano a cellule aperte e combina leggerezza, assorbimento del rinculo e prestazioni. Dopo lo sparo, si espande gradualmente e istantaneamente, aumentando la superficie sulla spalla e dando al fucile un controllo sicuro e un sostegno preciso, insieme alla zigrinatura appositamente disegnata sulla superficie.

Canne Steelium

Ogni singola canna Steelium di Beretta è prodotta con l’esclusivo acciaio Beretta trilegato (Ni, Cr, Mo) e passa attraverso foratura profonda, martellatura a freddo e distensione sottovuoto. Le canne Steelium Pro vantano un profilo interno con triplo cono di raccordo molto allungato, che varia a seconda della lunghezza delle canne, fino a un massimo di 450 mm (nel caso di canne da 76 cm).

Ogni profilo di canna Optimabore HP® è stato appositamente disegnato e testato per fornire un’estrema precisione con ogni tipo di munizione: piombo, acciaio, acciaio High Performance. Gli strozzatori intercambiabili Beretta Optimachoke HP garantiscono una notevole resistenza alla corrosione e sopportano i rigori dei pallini d’acciaio.

La bindella superiore presenta ponticelli cavi per migliorare il bilanciamento e la dissipazione del calore quando le canne si surriscaldano. I vari pesi dei componenti sono distribuiti in modo che il baricentro sia allineato alla prima canna: questa caratteristica riduce notevolmente l’impennamento, consentendo una più rapida acquisizione del bersaglio per il secondo colpo.

