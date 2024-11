Beretta premia i campioni di Parigi 2024

Beretta ha premiato i campioni di Parigi 2024, non solo quelli che hanno sparato con i suoi fucili; e nell’occasione ha presentato in anteprima il nuovo Dt11 Pyramide.

Dalla prima che Galliano Rossini vinse a Melbourne nel 1956, in sessantotto anni fanno settantuno medaglie olimpiche: la Beretta ne ha vinte ben quattordici (su quindici disponibili: le è mancato solo un bronzo, nel trap femminile; sette le nazioni rappresentate) nel corso di Parigi 2024, i cui campioni ha festeggiato ieri sera nel corso di un incontro al Teatro Grande di Brescia.

Erano presenti in nove: gli italiani Diana Bacosi, Gabriele Rossetti e Silvana Stanco, e Francisca Crovetto Chadid, Nathan Hales, Amber Rutter, Vincent Hancock, Conner Lynn Prince e Austen Smith.

Per sottolineare il proprio legame col territorio la Beretta ha premiato anche i campioni bresciani di altri sport: Alice D’Amato, oro nella trave e argento nella ginnastica a squadre; Giovanni De Gennaro, oro nel kayak K1 slalom; Federico Bicelli, oro nei 400 stile libero S7 di nuoto ai Giochi paralimpici; Pamela Novaglio, atleta di tiro a segno paralimpico con carabina a 50 metri; Margherita Porro, velista vincitrice della America’s Cup donne con il team Luna Rossa Prada Pirelli Challenge.

«Siamo orgogliosi di avere aiutato i nostri atleti a ottenere simili successi» ha detto Franco Gussalli Beretta, presidente dell’azienda, «che ci hanno reso quasi perfetti: la maestria dei nostri collaboratori ha saputo realizzare dei prodotti all’avanguardia. E siamo altrettanto orgogliosi di avere visto tanti altri giovani ragazzi legati al territorio bresciano salire sul tetto del mondo».

Per Carlo Ferlito è evidente la simmetria tra il modo in cui lavora la Beretta e il tiro a volo, «che esalta la competizione leale, il lavoro di squadra e l’attenzione ai dettagli. Lo sport resta un potentissimo motore di crescita per il mondo intero, ispira generazioni e promuove valori di eccellenza».

La novità

Nel corso della serata la Beretta ha presentato in anteprima il Dt11 Pyramide, il fucile one-off nato sulla base della piattaforma Dt11, un condensato di tecnologia grazie alle canne Steelium Pro, al lavoro approfondito sul bilanciamento e al gruppo di scatto facilmente estraibile e sostituibile.

