Beretta Px4 G-Sd e Compact Carry 2: due nuove pistole custom

La Langdon Tactical Technology ha presentato due nuove pistole custom Beretta, la full size Px4 G-Sd e la compatta Compact Carry 2.

Una full size e una compatta, accomunate dalla famiglia da cui sono tratti i modelli base (è la Storm, che festeggia il ventesimo anniversario), dalla possibilità d’installare una piastra per rendere il carrello optic ready, dalla leva di scatto ottimizzata per ridurre il reset in azione singola e dal grilletto Ltt, ossia Langdon Tactical Technology: è infatti con questo marchio che ha collaborato la Beretta Usa per realizzare due nuove pistole custom, le Px4 G-Sd (sta per Super Duty) e Compact Carry 2.

Le misure sono le medesime dei modelli base; nella G-Sd (in fase d’ordine ci si possono aggiungere gli accessori, tra cui la torcia, e un red dot Holosun), che promette prestazioni simili a una pistola con il freno di bocca installato, cambia il profilo della canna rotante rotomartellata , pesante a basso rinculo. Sono tre i caricatori disponibili, due standard da 17 colpi e uno da 10, tutti calibro 9×19 mm con minigonna Springer Precision.

È medesima la struttura dei caricatori Compact Carry 2, che però hanno capienza ridotta (15 colpi); in entrambi i modelli la mira frontale è un pezzo di fibra ottica color arancio.

Beretta Px4 G-Sd: la scheda tecnica

Calibro : 9×19 mm

: 9×19 mm Lunghezza canna : 102 mm (4″)

: 102 mm (4″) Lunghezza totale : 192 mm

: 192 mm Funzionamento : singola-doppia azione

: singola-doppia azione Fusto : polimero

: polimero Caricatore : 10-17 colpi

: 10-17 colpi Peso : 815 grammi

: 815 grammi Prezzo : da 875 dollari

: da 875 dollari Beretta Px4 Compact Carry 2: la scheda tecnica Calibro : 9×19 mm Lunghezza canna : 81 mm (3,2″) Lunghezza totale : 173 mm Funzionamento : singola-doppia azione Fusto : polimero Caricatore : 10-15 colpi Peso : 775 grammi Prezzo : da 875 dollari



