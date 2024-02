La Fn 509 Compact Mrd con freno di bocca di serie

La Fn Usa ha presentato una nuova variante della pistola compatta 509 Compact Mrd, con freno di bocca installato di serie.

Le performance d’una full size in un modello compatto (lunghezza 188 millimetri, peso 720 grammi): così la Fn Usa descrive la 509 Compact Mrd nell’ultima versione a catalogo, quella col compensatore a distacco rapido (è quello della 509 Cc Edge: avete visto la variante XL?) installato di serie per ridurre il rilevamento del 25%.

Della sigla Mrd s’è avuto spesso modo di parlare: è il modo in cui la Fn Usa designa le pistole che il Low-profile optics mounting system rende optic ready; in questo modo alle mire metalliche impiegabili in cowitness si può associare un micro-red dot.

Pistola striker fired in doppia azione, la Fn 509 Compact Mrd spara munizioni calibro 9×19 mm; il caricatore (comandi ambidestri, come l’hold open) ne può ospitare sia 12 sia 15. Il peso di sgancio del grilletto è regolabile tra 2.495 e 3.495 grammi; la volata della canna (102 millimetri, passo di rigatura 1:10”) è svasata verso l’interno.

Nei 999 dollari del prezzo di lancio rientrano anche due dorsalini intercambiabili. Fn è un marchio gestito in Italia da Bwmi (gruppo Browning-Winchester).

