Umarex Glock G19 Gen4 Mos, una Glock di libera vendita

La Umarex produce su licenza la replica, ad aria compressa, della Glock G19 Gen4 Mos.

Dopo aver presentato la G17 Gen5 Mos nel corso dell’ultima edizione dell’Iwa, adesso la Umarex ha aggiunto al proprio catalogo un’altra pistola (se la Bignami, che gestisce il marchio, la porterà in Italia, sarà classificata come arma di libera vendita: l’energia che sviluppa alla volata è infatti inferiore ai 2 Joule, ben al di sotto dei 7,5 previsti dalla legge) caratterizzata dal Modular optic system, ma di un’altra generazione: tra i modelli in replica prodotti su licenza c’è infatti anche la Glock G19 Gen4 Mos, calibro 6 mm (12 Bb) compatibile con i dispositivi di puntamento Docter, Trijicon, C-More e Leupold.

Le dimensioni sono le medesime dell’originale (185 millimetri la lunghezza complessiva; la costruzione del carrello, in metallo, porta il peso intorno ai 590 grammi), come i medesimi sono i finger groove pronunciati, utili a favorire l’impugnatura anche con i guanti, e la sicura al grilletto.

Della dotazione fanno parte una slitta Weaver per gli accessori, come le torce, e integrato nel backstrap un attrezzo che rende rapida la sostituzione della capsula (12 grammi) di aria compressa.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.